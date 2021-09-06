Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов с 1 октября

Правительство Таиланда откроет Бангкок и другие туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов 1 октября.

Правительство Таиланда откроет Бангкок и другие туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов 1 октября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заместитель генерального директора департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун сообщил на брифинге в Доме правительства в Бангкоке.

"Вслед за программами "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать, и уже принесли более 1,7 миллиарда бат (более 52 млн. долларов США), правительство планирует в ближайшее время по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай", — сказал он.