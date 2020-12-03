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Таиланд останется закрыт для иностранцев до конца туристического сезона

Таиланд останется закрыт для иностранцев до конца туристического сезона В свою очередь, ассоциация отелей и ассоциация турагентств Таиланда лоббируют отмену обязательных требований для въезжающих в королевство, в том числе карантина
Туризм
3 декабря 2020 г. 09:52
Таиланд останется закрыт для иностранцев до конца туристического сезона

Власти Таиланда прогнозируют, что королевство будет закрыто для международного туризма до второго квартала 2021 года.

Как передает Report, об этом пишет тайская газета The Thaiger со ссылкой на министра спорта и туризма Таиланда.

"Перспективу открытия страны не раньше марта озвучил министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана. По его словам, необходимо соблюдать осторожность в отношении любого массового ослабления ограничений", – пишет издание.

В свою очередь, ассоциация отелей и ассоциация турагентств Таиланда лоббируют отмену обязательных требований для въезжающих в королевство, в том числе карантина. Также они требуют от властей создания "туристических коридоров" с некоторыми провинциями Китая, а также с Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.

"На данном этапе это невозможно. Страна будет и дальше открыта только для бизнесменов, медиков и дипломатов. Многие страны охвачены пандемией, поэтому двухнедельный карантин отменить никак нельзя", – сказал Ратчакитпракан.

Он добавил, что китайские власти также советуют проявлять осторожность в ослаблении ограничений и дождаться лета 2021 года.

В октябре Таиланд принял первых с марта иностранных туристов, они приехали по специальной долгосрочной туристической визе (STV), по которой иностранный гражданин может пребывать в стране 60 дней, а затем при желании продлить ее еще на 30. Всего за месяц королевство посетила 1 тыс. путешественников.

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Версия на английском языке Thailand to remain closed to foreigners until the end of tourism season

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