Таиланд ограничил въезд туристов

Власти Таиланда существенно ограничили въезд туристов из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Власти Таиланда существенно ограничили въезд туристов из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, теперь иностранцы, вакцинированные или поправившиеся, могут подать заявку только на посещение одной провинции Таиланда Пхукет по программе "Песочница". До этого в программе участвовали 17 тайских провинций, а из 63 стран въезд был разрешен только с тестом, .

Власти Таиланда заявили, что по ранее одобренным 200 тыс. заявкам въезд иностранцев будет разрешен в соответствии с первоначально утвержденным планом. То есть, если турист получил одобрение на посещение провинции Бангкок, он сможет улететь в эту провинцию и после 22 декабря.

С 22 декабря Таиланд принимает заявки от иностранных туристов на посещение Пхукета. Перед поездкой нужно забронировать на 7 дней отель с особым уровнем безопасности класса Sha++, оформить страховку с покрытием не менее 50 тыс. долларов США и купить авиабилеты в Таиланд и обратно.

Въехать в страну могут только иностранцы, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса или недавно переболевших COVID-19. При этом они должны будут пройти три ПЦР-теста: один перед вылетом, второй по прилету, третий – на 5-6 день пребывания.

Первые 7 дней турист может проживать только в одном отеле, указавшем в анкете, но может свободно передвигаться по провинции. Через неделю, если третий тест подтвердит отсутствие COVID-19, путешественник может уехать в другие провинции Таиланда.