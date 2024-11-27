Таджикистан и Мальдивы отменили визы

Таджикистан и Мальдивская Республика заключили межправительственное соглашение, которое отменяет визовый режим между странами.

Таджикистан и Мальдивская Республика заключили межправительственное соглашение, которое отменяет визовый режим между странами.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана.

Документы подписали постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат и постоянный представитель Мальдив при ООН Али Насир Мохамед.

Теперь граждане каждой из сторон освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории другой стороны.

Условием для этого является срок пребывания, который не должен превышать 30 дней.

Настоящее соглашение заключено на неопределенный срок. Оно вступает в силу через 30 дней с момента получения сторонами последнего письменного уведомления дипломатическим путем о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего соглашения.