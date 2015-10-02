Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Свердловская область России будет сотрудничать с Азербайджаном в сфере туризма.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, это решение стало одним из итогов работы VI Азербайджано-российского межрегионального форума, который прошел в Екатеринбурге, сообщили в Департаменте информационной политики свердловского губернатора.

На полях мероприятия между Ассоциацией туризма Азербайджана и Центром развития туризма Свердловской области подписано соглашение о сотрудничестве. Цель сотрудничества – повышение эффективности системы управления въездного и внутреннего туризма в Свердловской области и Азербайджана путем интеграции потенциальных ресурсов. Стороны намерены содействовать друг другу в проведении совместных исследований, семинаров, конференций, пресс- и инфотуров и иных мероприятий, непосредственная тематика которых связана с развитием въездного и внутреннего туризма на территории субъекта России и Азербайджана.

"Сегодня взаимоотношения со странами СНГ в сфере туризма динамично развиваются и в сотрудничестве с Азербайджаном мы видим хорошие перспективы. Наши партнеры проявляют интерес к минералогическому и индустриальному туризму в Свердловской области. Мы договорились, что делегация Азербайджана примет участие в форуме "Большой Урал". Кроме того, для продвижения наших туристических продуктов мы намерены обменяться пресс-турами", – заявила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Внешнеторговый оборот Cвердловской области и Азербайджана по итогам 2014 года составил 643 млн. долларов и за шесть лет он вырос более чем в 6 раз.

Шестой Азербайджано-российский межрегиональный форум прошел в Екатеринбурге 30 сентября.