Стратегическое партнерство Азербайджана и Китая: туризм выходит на новый уровень

Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем, закрепленное встречей лидеров двух стран в 2024 году, открыло новую страницу в истории двусторонних отношений. Подписание Декларации о стратегическом партнерстве дало мощный импульс развитию связей

Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем, закрепленное встречей лидеров двух стран в 2024 году, открыло новую страницу в истории двусторонних отношений. Подписание Декларации о стратегическом партнерстве дало мощный импульс развитию связей между странами, особенно в сфере туризма.

В последние годы Азербайджан активно развивает туристический потенциал в сотрудничестве с Китаем. Особую роль играют такие факторы, как введение безвизового режима, увеличение количества прямых рейсов и реализация совместных туристических проектов.

По словам председателя Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гейдениза Гахраманова, рост числа китайских туристов является одним из самых перспективных направлений для азербайджанского туристического сектора. Государственное агентство по туризму и Туристическое бюро активно продвигают потенциал страны на выставках и роуд-шоу в Китае.



"Правительство Азербайджана уже упростило визовый режим для туристов из Китая. Кроме того, Государственное агентство по туризму и Бюро по туризму совместно с местными туристическими компаниями и отелями участвуют в выставках и роуд-шоу в Китае, демонстрируя туристический потенциал Азербайджана. Это повышает интерес к нашей стране", - подчеркнул он.

Председатель Общественного Объединения "Организация профессионалов туризма Азербайджана" Джейхун Ашуров отметил, что партнерские отношения между Азербайджаном и Китаем стремительно развиваются:

"Теперь граждане Китая получили возможность посещать Азербайджан без визы. Это положительно повлияет на укрепление экономических связей между двумя странами, увеличение туристического потока в сфере туризма и расширение инвестиционных связей в будущем", - заявил он.



Эксперты отмечают, что китайские туристы, как правило, путешествуют группами и тратят много на шопинг и другие услуги. Статистика показывает впечатляющий рост: в прошлом году Азербайджан посетило 44 798 туристов из Китая, что в два раза больше показателя 2023 года.

"Сближение между Азербайджаном и Китаем в сфере туризма еще больше повысит интерес китайских туристов к нашей стране. В то же время это сотрудничество внесет вклад в развитие культурных и торговых связей между двумя странами", - добавил Дж.Ашуров.

Перспективы развития включают возможное использование Зангезурского коридора, что может привести к расширению торговых связей и положительно повлиять на туристический сектор обеих стран.