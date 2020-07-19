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Страны Карибского бассейна, открывшиеся для туристов  - СПИСОК

Страны Карибского бассейна, открывшиеся для туристов  - СПИСОК Страны Карибского бассейна постепенно открывают границы и начинают принимать туристов.
Туризм
19 июля 2020 г. 19:32
Страны Карибского бассейна, открывшиеся для туристов  - СПИСОК

Страны Карибского бассейна постепенно открывают границы и начинают принимать туристов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Lonely Planet.

Барбадос встретил первых гостей 12 июля, Пуэрто-Рико - 15 июля, а Бермудские острова еще первого июля. В список открытых государств также попали Аруба, Багамы, Доминикана, Ямайка, Сент-Люсия, Сент-Бартелеми, Гренада, Виргинские острова, Антигуа и Барбуда.

Посетителям из стран с высоким уровнем риска (в которых за последнюю неделю было зафиксировано более десяти тысяч случаев заболевания коронавирусом) придется пройти ПЦР-тест за 72 часа до отъезда на Барбадос. Гости из стран с низким уровнем риска могут сдать тест за неделю до путешествия.

Перед туром на Багамы отдыхающие должны заполнить электронную медицинскую визу, куда следует загрузить результаты анализов и предоставить контактную информацию. В аэропортах и морских портах медицинский персонал проверяет температуру у каждого путешественника. В общественных местах придется носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Острова Теркс и Кайкос откроют границы 22 июля. Все туристы обязаны иметь медстраховку, покрывающую возможное лечение от коронавируса. Прибывающие на Ямайку будут обязаны пройти тестирование в аэропорту, а на острове Сент-Бартелеми тест следует проходить каждые семь дней.

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