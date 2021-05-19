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Страны Евросоюза договорились открыть границы для вакцинированных туристов

Страны Евросоюза договорились открыть границы для вакцинированных туристов Это соглашение еще должен утвердить Совет ЕС в виде рекомендации 20 мая
Туризм
19 мая 2021 г. 17:38
Страны Евросоюза договорились открыть границы для вакцинированных туристов

Послы стран Евросоюза договорились смягчить ограничения на въезд из третьих стран, в частности для полностью вакцинированных от коронавируса людей.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Договоренность предусматривает, что в страны ЕС и Шенгенской зоны из третьих стран позволят въезд тем, кто был полностью вакцинирован от коронавируса. Кроме того, будут ослаблены критерии для открытия границ для граждан третьих стран с хорошей эпидемической ситуацией.

Это соглашение еще должен утвердить Совет ЕС в виде рекомендации. По информации источника издания в структурах Евросоюза, его принятие может произойти либо на заседании министров торговли 20 мая, либо на этой неделе по письменной процедуре.

Детали того, о чем договорились постоянные представители стран ЕС, станут известны только после окончательного принятия решения.

Ослабить ограничения Еврокомиссия предложила 3 ​​мая. Поскольку полномочия открывать границы имеют исключительно национальные государства, Совет ЕС примет эти послабления в виде рекомендации. Каждая страна объединения будет внедрять их по своему усмотрению.

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