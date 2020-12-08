Страны CAREC одобрили стратегию инклюзивного развития туризма в регионе

Стратегия представляет собой дорожную карту для улучшения транспортной связанности региона за счет гармонизации визовых требований и стандартов качества, упрощения процедур пересечения границ и улучшения туристической инфраструктуры и объектов

Министры и высокопоставленные официальные лица из 11 стран-участниц программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) одобрили новую долгосрочную стратегию для содействия безопасному, устойчивому и инклюзивному развитию туризма в регионе, и повышения его привлекательности в мире как конкурентоспособного туристического направления.



Как передает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), стратегия CAREC в области туризма до 2030 года, представленная на XIX Министерской конференции CAREC, была одобрена министрами и высокопоставленными официальными лицами, представляющими Азербайджан, Афганистан, Китайскую Народную Республику (КНР), Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. На встрече также присутствовал президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.



«В регионе CAREC находится широкий спектр объектов исторического и культурного наследия; уникальная кухня и местные традиции; богатая, неизведанная сеть городов; и природные богатства, пересекающие национальные границы», – заявил вице-президент АБР Шиксин Чен, сопредседатель конференции. «Посредством постепенной реализации региональных инициатив, Стратегия CAREC по туризму до 2030 года поможет региону оправиться от COVID-19 и, в долгосрочной перспективе, утвердиться в качестве устойчивого, безопасного и доступного туристического направления».



В 2019 году страны CAREC отправили более 420 миллионов внутренних туристов, но приняли только 41 миллион иностранных туристов. В связи с тем, что пандемия COVID-19 серьезно влияет на мировой туризм в 2020 году, Стратегия CAREC в области туризма до 2030 года учитывает сдвиг в предпочтениях путешественников в пользу более близких, безопасных и малолюдных мест, а также излагает долгосрочный план развития региона как доступного туристического назначения, которое предлагает посетителям множество уникальных впечатлений.



Стратегия представляет собой дорожную карту для улучшения транспортной связанности региона за счет гармонизации визовых требований и стандартов качества, упрощения процедур пересечения границ и улучшения туристической инфраструктуры и объектов. Она также сосредоточена на подготовке работников для туристической отрасли при максимальном использовании цифровых технологий.



Она направлена на создание общего бренда «Посетите Шелковый путь» посредством создания туристического веб-портала CAREC и осуществления совместной рекламной деятельности для туроператоров и других поставщиков. Она направлена на развитие уникальных туристических продуктов и впечатлений, охватывающих различные сегменты, включая бизнес, культуру, природу и приключения, солнечный и пляжный отдых, здоровье и благополучие, а также выходные внутри страны.



«Стимулируя устойчивый рост туризма в сельских и городских районах, новая стратегия также поможет уменьшить региональный дисбаланс и расширить возможности местных сообществ, – сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Вернер Липах. - Это будет способствовать гендерному равенству за счет создания рабочих мест и возможностей получения дохода для МСП и предпринимателей в частном секторе, включая женщин и молодежь».



Программа CAREC представляет собой партнерство 11 стран для содействия экономическому росту и устойчивому развитию через региональное сотрудничество. CAREC поддерживают партнеры по развитию, включая АБР, который выполняет функции Секретариата программы CAREC.