Страны СНГ заинтересованы в развитии совместных туристических проектов

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Страны CНГ заинтересованы в развитии совместных туристических проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил директор Департамента по туризму министерства спорта и туризма Беларуси Андрей Молчан.

Он принимает участие в заседании экспертной группы по доработке и согласованию проекта Стратегии развития сотрудничества государств СНГ в области туризма на 2021-2030 годы.

"Туристический потенциал стран СНГ недостаточно полно реализован. Отрадно отметить, что многие страны Содружества вкладывают большие финансовые средства в развитие своих туриндустрий, чтобы увеличить потоки внутренних туристов, а также въездной туризм", - рассказал Андрей Молчан.

"Разрабатывается масштабный маршрут "Великий шелковый путь", который мог бы объединить несколько государств Средней Азии, Беларусь и Россию. Разработка совместного туристического продукта является одной из главных целей подготовки проекта стратегии на 2021-2030 годы", - отметил директор департамента.

Решение о разработке проекта стратегии было принято на заседании Совета по туризму стран СНГ. Документ станет уже второй по счету стратегией развития сотрудничества в области туризма, реализуемой на пространстве Содружества. Ныне действующая стратегия рассчитана на период до 2020 года. Ее активными участниками являются Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В основе стратегии лежит представление о том, что туризм является не только самым перспективным, динамично развивающимся сектором экономики, но и мощным фактором активизации международного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания, культурного взаимообогащения народов государств СНГ.

"Целями стратегии является увеличение туристического потока в СНГ, а также экономического вклада туризма в социально-экономическое развитие каждого государства Содружества. В ней будут отражены последние актуальные течения, тенденции развития всей туристической отрасли в мире, а также даны оценки развития туриндустрии в странах СНГ. Кроме того, большое внимание в документе уделяется развитию детского, юношеского и молодежного туризма, вопросам взаимодействия в сфере доступа социально незащищенных слоев населения к туринфраструктуре и достопримечательностям наших государств", - сказал Андрей Молчан.

Он выразил уверенность, что такая совместная работа позволит странам СНГ более эффективно координировать усилия по развитию национальных туристических отраслей.