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Стоимость оборота взаимных туристических услуг Азербайджана снизилась в 5 раз

Стоимость оборота взаимных туристических услуг Азербайджана снизилась в 5 раз Общая стоимость услуг во внешнеэкономических связях Азербайджана в январе-марте этого года составила 2,2 млрд долларов США.
Туризм
14 июня 2021 г. 16:17
Стоимость оборота взаимных туристических услуг Азербайджана снизилась в 5 раз

Общая стоимость услуг во внешнеэкономических связях Азербайджана в январе-марте этого года составила 2,2 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, из них 1,5 млрд долларов - это услуги нерезидентов резидентам страны, а 0,7 млрд долларов - услуги резидентов Азербайджана резидентам зарубежных стран.

В результате дефицит баланса услуг составил 818,2 млн долларов, снизившись на 1% в годовом сравнении.

За отчетный период дефицит баланса услуг по нефтегазовому сектору (в основном строительные услуги, другие деловые услуги) составил 680,2 млн долларов (на 7,2% больше), а дефицит баланса услуг по ненефтяному сектору – 138 млн долларов (на 28,2% раза).

По данным, 39,2% оборота взаимных услуг приходится на операции по транспортным услугам. В том числе 62% этих услуг общей стоимостью 872,7 млн долларов связаны с использованием нерезидентами транспортных услуг Азербайджана. Стоимость транспортных услуг, оказываемых резидентами страны нерезидентам, составила 540,9 млн долларов, а транспортных услуг, оказываемых нерезидентами резидентам Азербайджана - 331,8 млн долларов.

Оборот взаимных туристических услуг сократился в 5 раз и составил 110,8 млн долларов. В отчетном периоде в результате превышения импорта туристических услуг (84,7 млн долларов) над экспортом (26,1 млн долларов) образовался дефицит в размере 58,6 млн долларов. За последний год число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось в 8,4 раза, а число иностранных гостей Азербайджана – в 4,4 раза.

В январе-марте стоимость туристических услуг, предоставленных зарубежными странами резидентам Азербайджана, составила 84,7 млн долларов США.

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