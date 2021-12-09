Стоимость оборота взаимных туруслуг Азербайджана приблизилась к 500 млн долларам

Стоимость оборота взаимных туристических услуг Азербайджана за январь-сентябрь текущего года снизилась на 23,1% и составила 491,1 млн долларов США.

Стоимость оборота взаимных туристических услуг Азербайджана за январь-сентябрь текущего года снизилась на 23,1% и составила 491,1 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в отчетном периоде в результате превышения импорта туристических услуг (367,4 млн долларов) над экспортом (123,7 млн долларов) образовался дефицит в размере 243,7 млн долларов.

За отчетный период число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось на 24,7%, а число иностранных гостей, прибывших в Азербайджан – на 38,2%.

Объем связанных с туризмом услуг, оказанных в зарубежных странах резидентам Азербайджана, составил 367,4 млн долларов США. По данным, 88,5 % из них были связаны с личными поездками граждан Азербайджана.