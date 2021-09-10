Стенд Азербайджана удостоен награды на международной выставке

Стенд Азербайджана удостоен престижной награды на международной форуме-выставке OTDYKH Leisure в Москве.

Стенд Азербайджана удостоен престижной награды на международной форуме-выставке OTDYKH Leisure в Москве.

Как сообщает Report, соответствующую информацию распространило Государственное агентство по туризму.

Стенд Азербайджана, отражающий туристический потенциал страны, был удостоен премии в номинации "Лучшая презентация".

На форуме-выставке, организованной в 27-й раз, приняли участие представители ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), Ассоциации отелей Азербайджана, департамента туризма Нахчывана, а также 11 местных туристических компаний.

В рамках форума состоялась специальная сессия на тему "Туристические возможности Азербайджана и развитие новых маршрутов".

В рамках мероприятия, в котором приняли участие более 2 тыс. участников, на 40 различных тематических сессиях выступили более 200 спикеров из 15 стран.

Отметим, что выставка ежегодно собирает представителей туристических организаций и агентств, государственных и общественных организаций, специализирующихся в сфере туризма.