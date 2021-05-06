Число визитеров из Азербайджана в Грузию выросло вдвое

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В апреле этого года число посетивших Грузию из Азербайджана составило 5 287 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации по туризму Грузии.

Согласно документу, это на 2 737 человек или в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А в январе-апреле Грузия приняла из Азербайджана 16 601 посетителя, что на 248 139 человек или на 93,7% меньше, чем годом ранее. Азербайджан стал четвертым по числу визитеров в Грузию после Турции, Армении и России.

Общее количество иностранцев, посетивших соседнюю страну за первые четыре месяца, составило 220 466 человек (-84%).