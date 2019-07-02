Статистика посетивших Грузию туристов за январь-июнь этого года составила 2 127 142 человека.
Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила Национальная администрация туризма Грузии.
В годовом сравнении количество посетивших соседнюю страну туристов возросло на 193 368 человек или 10%.
За первое полугодие Грузию посетили 3 862 444 иностранца, что на 8,4% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Только в июне соседняя страна приняла 873 966 иностранцев (+20,2%).
В прошлом месяце Грузию в основном посетили граждане России, Турции, Азербайджана и Армении. В годовом сравнении статистика посетивших Грузию азербайджанских туристов возросла на 8,8%.
Cəmilə BabayevaАвтор новости