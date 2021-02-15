Статистика переехавших жить в Азербайджан из Башкортостана

Всего за 11 месяцев прошлого года из республики уехали жить за границу 6 538 человек

За январь-ноябрь 2020 года 414 человек из Башкортостана переехали жить в Азербайджан.

Как передает Report, данные приводит статкомитет автономной республики - субъекта Российской Федерации.

Сообщается, что всего за 11 месяцев прошлого года из республики уехали жить за границу 6 538 человек.

Больше всего человек отправились жить в Узбекистан (1 870) и Таджикистан (1 371). 703 жителя уехали в Казахстан, 550 – в Украину, 538 – в Армению, 423 – во Вьетнам. Также в списке есть Германия, Турция, Грузия, Кыргызстан, Израиль и другие страны.