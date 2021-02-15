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Статистика переехавших жить в Азербайджан из Башкортостана

Статистика переехавших жить в Азербайджан из Башкортостана Всего за 11 месяцев прошлого года из республики уехали жить за границу 6 538 человек
Туризм
15 февраля 2021 г. 10:54
Статистика переехавших жить в Азербайджан из Башкортостана

За январь-ноябрь 2020 года 414 человек из Башкортостана переехали жить в Азербайджан.

Как передает Report, данные приводит статкомитет автономной республики - субъекта Российской Федерации.

Сообщается, что всего за 11 месяцев прошлого года из республики уехали жить за границу 6 538 человек.

Больше всего человек отправились жить в Узбекистан (1 870) и Таджикистан (1 371). 703 жителя уехали в Казахстан, 550 – в Украину, 538 – в Армению, 423 – во Вьетнам. Также в списке есть Германия, Турция, Грузия, Кыргызстан, Израиль и другие страны.

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Версия на английском языке Last year 414 people left Bashkortostan to live in our country
Версия на азербайджанском языке Başqırdıstandan Azərbaycana yaşamağa gələn insanların sayı açıqlanıb

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