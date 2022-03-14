Стартовал совместный туристический проект Азербайджана и Турции

Сегодня в турецкой Анталье в рамках сотрудничества Государственного агентства по туризму и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) стартовала учебная программа по туризму.

Сегодня в турецкой Анталье в рамках сотрудничества Государственного агентства по туризму и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) стартовала учебная программа по туризму.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

По информации, в практической программе "Сфера гостиничных и туристических услуг – тренинги для тренеров в сфере питания и напитков", которая продлится до 25 марта, принимают участие тренеры и эксперты, работающие и обучающие в сфере туризма.

Первая часть проекта "Современные подходы в обучении туризму" прошла 21-25 февраля 2022 года в Баку, вторая практическая часть организована Анатолийским профессионально-техническим лицеем Министерства национального образования Турции (Аntalya Falez Peşə və Texniki Anadolu liseyi) в Анталье. 14 человек, успешно завершившие первый этап, привлечены ко второму этапу.

Основной целью проекта является усовершенствование специалистов, работающих в сфере обучения туризму, поддержка их в получении новых знаний и навыков.