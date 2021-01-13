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Стало известно, когда в Израиле будут принимать иностранных туристов

Стало известно, когда в Израиле будут принимать иностранных туристов Министерство туризма Израиля готовится к возвращению иностранных путешественников в середине 2021 года
Туризм
13 января 2021 г. 13:37
Стало известно, когда в Израиле будут принимать иностранных туристов

Министерство туризма Израиля готовится к возвращению иностранных путешественников в середине 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, всего в прошлом году до начала пандемии страну успело посетить около 850 тысяч гостей из всех стран мира.

"Прошедший год нанес серьезный удар по индустрии туризма. Но несмотря на трудности, мы смогли реализовать серьезные проекты, которые помогли экономике в этот период, — сказала министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.

Она подчеркнула, что Израиль является мировым лидером по темпам вакцинации населения. На фоне активного процесса иммунизации Минтуризма Израиля разработало план работы по возобновлению въездного туризма в страну в середине 2021 года.

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Версия на английском языке Israel hopes to fully reopen tourism by summer 2021

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