​Стали известны потери туризма из-за пандемии COVID-19

Глобальные потери туристической сферы из-за коронавируса составляют порядка 1,2 трлн. долларов США.

Как передает Report , об этом в интервью "Известиям" рассказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО - учреждение в системе ООН) Зураб Пололикашвили.

При этом он подчеркнул, что из-за быстро меняющейся ситуации "привести конкретные цифры сложно, собственно, как и планировать что-либо".

"В целом мы рассчитываем, что до конца года спад числа международных туристов составит порядка 70% по сравнению с 2019 годом, когда у нас было примерно 1,4 млрд путешественников, - сказал глава международной организации. - Но это зависит от многих факторов и в первую очередь от авиасообщения, прекращение которого привело к большим убыткам для авиакомпаний".