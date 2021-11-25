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США запретят въезд для невакцинированных иностранцев

США запретят въезд для невакцинированных иностранцев С 22 января 2022 года США потребуют, чтобы все без исключения иностранцы, въезжающие в страну, были вакцинированы от COVID-19.
Туризм
25 ноября 2021 г. 13:55
США запретят въезд для невакцинированных иностранцев

С 22 января 2022 года США потребуют, чтобы все без исключения иностранцы, въезжающие в страну, были вакцинированы от COVID-19.

Как передает Report, об этом пишет Associated Press.

Требование вакцинации уже действует с 8 ноября для иностранцев, путешествующих с целью туризма и по другим причинам, которые не считаются необходимыми.

С января это правило будет распространяться на такие категории, как водители грузовиков, представители правительства и службы реагирования на чрезвычайные ситуации, пересекающие сухопутные границы США или водные границы.

Правила касаются неграждан США. Американские граждане и люди с видом на жительство могут по-прежнему въезжать в США независимо от их статуса вакцинации.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 47 млн ​​взрослых в США остаются непривитыми.

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Версия на английском языке US to ban entry for unvaccinated foreigners
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