Срок действия теста для въезда путешественников в США снизили до одного дня

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) уменьшил срок действия теста на COVID-19, который необходим всем путешественникам для въезда в США, с трех до одного дня.

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) уменьшил срок действия теста на COVID-19, который необходим всем путешественникам для въезда в США, с трех до одного дня.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, новое правило введено из-за появления штамма коронавируса "омикрон" и начнет применяться для пассажиров всех авиарейсов, которые вылетят в Америку после 05:01 6 декабря 2021 по Гринвичу.

В приказе CDC говорится, что образец для теста следует сдать позже одного календарного дня перед вылетом. К примеру, если вылетать во вторник, тест нужно сдать в понедельник или во вторник.

Требование по обязательному тестированию распространяется на всех иностранных путешественников, начиная с 2 лет.

CDC признает антиген-тесты, а также тесты на нуклеиновую кислоту. К ним относятся тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В качестве альтернативы тестам можно показать подтверждение о выздоровлении от COVID-19 не позднее 90 дней до вылета в США. Для этого у человека должно быть сразу два документа: положительный тест на коронавирус, полученный не более 90 дней назад, справка врача о том, что пассажир может путешествовать.

С 8 ноября 2021 года президент США разрешил въезд в страну всем иностранцам, в том числе с территории Европы, при условии, что они прошли полную вакцинацию от коронавируса и сдали тест перед вылетом.