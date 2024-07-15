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Средняя цена в трехзвездочных отелях Азербайджана выросла на 26%

Средняя цена в трехзвездочных отелях Азербайджана выросла на 26% В период с января по август этого года средняя стоимость проживания в трехзвездочных отелях Азербайджана через систему онлайн-бронирования booking.com составила 82,7 маната за ночь.
Туризм
15 июля 2024 г. 13:43
Средняя цена в трехзвездочных отелях Азербайджана выросла на 26%

В период с января по август этого года средняя стоимость проживания в трехзвездочных отелях Азербайджана через систему онлайн-бронирования booking.com составила 82,7 маната за ночь.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму, это на 26,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За отчетный период самая высокая цена была зафиксирована в Губе - 128,3 маната. Это на 21,5% меньше, чем год назад.

Далее идут отели Габалы, средняя стоимость в которых составила 115,4 маната. Это на 71,2% больше в годовом сравнении.

Третье место среди трехзвездочных отелей заняла Шемаха со средней ценой 115 манатов за ночь.

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Версия на английском языке Average price in three-star hotels in Azerbaijan up 26%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3 ulduzlu hotellərdə orta qiymət 26 % artıb

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