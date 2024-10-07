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Средняя цена в трехзвездочных отелях Азербайджана увеличилась на 26%

Средняя цена в трехзвездочных отелях Азербайджана увеличилась на 26% В январе-октябре текущего года средняя цена за одну ночь в трехзвездочных отелях Азербайджана, доступных через онлайн-систему бронирования booking.com, составила 83,1 маната, что на 26,1% больше, чем годом ранее.
Туризм
7 октября 2024 г. 18:29
Средняя цена в трехзвездочных отелях Азербайджана увеличилась на 26%

В январе-октябре текущего года средняя цена за одну ночь в трехзвездочных отелях Азербайджана, доступных через онлайн-систему бронирования booking.com, составила 83,1 маната, что на 26,1% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму.

В отчетном периоде самая высокая цена была зафиксирована в Губе - 128,3 маната, что на 17,7% меньше, чем год назад.

На втором месте расположились отели Габалы, где средняя цена составила 115,4 маната, увеличившись на 70,7% по сравнению с прошлым годом.

Третье место среди трехзвездочных отелей заняли гостиницы Шамахы, средняя цена за проживание в которых составила 115 маната. В прошлом году на территории этого района трехзвездочных отлей не было.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3 ulduzlu hotellərdə orta qiymət 26 %-dən çox artıb

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