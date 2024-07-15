Средняя цена в пятизвездочных отелях Азербайджана выросла на 39%

В январе-августе этого года средняя цена за одну ночь в пятизвездочных отелях Азербайджана через онлайн-систему бронирования booking.com составила 226,8 маната.

В январе-августе этого года средняя цена за одну ночь в пятизвездочных отелях Азербайджана через онлайн-систему бронирования booking.com составила 226,8 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 39,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За отчетный период самая высокая цена была зафиксирована в Габале и составила 347,8 маната. Это на 8,6% больше, чем годом ранее.

Далее идут отели Абшерона со средней ценой 308 манатов, что на 82,2% больше в годовом сравнении.

Третье место по стоимости среди пятизвездочных отелей заняли отели в Губе со средней ценой 306 манатов, увеличившись в 2 раза за минувший год.