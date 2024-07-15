О нас

Средняя цена в пятизвездочных отелях Азербайджана выросла на 39%

Средняя цена в пятизвездочных отелях Азербайджана выросла на 39% В январе-августе этого года средняя цена за одну ночь в пятизвездочных отелях Азербайджана через онлайн-систему бронирования booking.com составила 226,8 маната.
Туризм
15 июля 2024 г. 11:27
Средняя цена в пятизвездочных отелях Азербайджана выросла на 39%

В январе-августе этого года средняя цена за одну ночь в пятизвездочных отелях Азербайджана через онлайн-систему бронирования booking.com составила 226,8 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 39,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За отчетный период самая высокая цена была зафиксирована в Габале и составила 347,8 маната. Это на 8,6% больше, чем годом ранее.

Далее идут отели Абшерона со средней ценой 308 манатов, что на 82,2% больше в годовом сравнении.

Третье место по стоимости среди пятизвездочных отелей заняли отели в Губе со средней ценой 306 манатов, увеличившись в 2 раза за минувший год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı 5 ulduzlu hotellərdə orta qiymət 39 % artıb

Самое читаемое

Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
8 июля 2024 г. 13:50
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
8 июля 2024 г. 12:53
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 июля 2024 г. 12:37
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
8 июля 2024 г. 12:44
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi