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Средняя цена в пятизвездочных отелях Азербайджана увеличилась на 39%

Средняя цена в пятизвездочных отелях Азербайджана увеличилась на 39%
Туризм
7 октября 2024 г. 13:51
Средняя цена в пятизвездочных отелях Азербайджана увеличилась на 39%

В январе-октябре текущего года средняя цена за одну ночь в пятизвездочных отелях Азербайджана, доступных через онлайн-систему бронирования booking.com, составила 227,7 маната, что на 38,7% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму.

В отчетном периоде самая высокая цена была зафиксирована в Габале - 344,2 маната, что на 15,6% больше, чем годом ранее.

На втором месте расположились отели Абшерона, где средняя цена составила 308,8 маната, увеличившись на 83,1% по сравнению с прошлым годом.

Третье место среди пятизвездочных отелей заняли гостиницы Губы, средняя цена за проживание в которых составляет 306,5 маната. Этот показатель за минувший год вырос вдвое.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı 5 ulduzlu hotellərdə orta qiymət 39 % artıb

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