Среди посетивших в прошлом году Азербайджан иностранцев есть также граждане Северной Кореи

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Среди посетивших в 2017 году Азербайджан иностранцев есть также граждане Северной Кореи.

Как сообщает Report, об этом отмечается в статистических данных министерства культуры и туризма по итогам года.

Так, в прошлом году из Северной Кореи Азербайджан посетили 2 человека.

Кроме того, три человека приехали в Азербайджан с бывшими советскими паспортами.

В числе посетивших в прошлом году Азербайджан туристов есть также граждане Доминиканской Республики, Ватикана, Ботсваны, Либерии, Югославии, Багамы, Свазиленда, Антигуа и Барбуды, Сент-Люсии, Сан-Томе и Принсипа, Теркс и Кайкоса, Малави, Монако, Американского Самоа, Центральноафриканской Республики, Республики Конго, Тувалу, Кабо-Верде, Кирибати, Лесото, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Винсент и Гренадины.