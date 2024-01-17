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Спрос на раннее бронирование летнего отдыха в Азербайджане среди россиян вырос на 79%

Спрос на раннее бронирование летнего отдыха в Азербайджане среди россиян вырос на 79% В этом году спрос среди граждан России на раннее бронирование летнего отдыха в Азербайджане вырос на 79% по сравнению с 2022 годом.
Туризм
17 января 2024 г. 10:12
Спрос на раннее бронирование летнего отдыха в Азербайджане среди россиян вырос на 79%

В этом году спрос среди граждан России на раннее бронирование летнего отдыха в Азербайджане вырос на 79% по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Также в 3 раза вырос спрос на раннее бронирование отдыха в Казахстане, Таиланде, Италии и Грузии, в 2 раза в Беларуси, и на 68% в Армении.

В целом раннее бронирование российскими гражданами внутренних туров выросло на 30%, а по зарубежным направлениям - на 77%.

Кроме того, в этом году Азербайджан занял 6-е место среди стран, где граждане России планируют летний отдых. Также в ТОП-10 стран вошли Беларусь, Турция, Грузия, Италия, Армения, Франция, Таиланд и Казахстан.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 79% increase in early bookings of Russian tourists
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı turistlərin Azərbaycanda erkən rezervasiyaları 79 % artıb

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