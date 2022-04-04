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Списаны налоговые обязательства туристического сектора Грузии за прошлый год

Списаны налоговые обязательства туристического сектора Грузии за прошлый год Списаны налоговые обязательства по недвижимости туристического сектора Грузии за 2021 год.
Туризм
4 апреля 2022 г. 13:13
Списаны налоговые обязательства туристического сектора Грузии за прошлый год
Ираклий Гарибашвили

Списаны налоговые обязательства по недвижимости туристического сектора Грузии за 2021 год.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сказал на заседании правительства.

Он сказал, что текущее состояние туристического сектора и имеющиеся проблемы изучаются: "Из-за пандемии COVID-19 пострадала именно эта сфера и гостинично-ресторанная индустрия. Поэтому данный сектор освобожден от налога на недвижимость за 2021 год. Полагаю, данный шаг станет важной помощью туристической сфере".

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Версия на английском языке Georgian government writes off tax liabilities of tourism sector on real estate for 2021
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın turizm sektorunun ötənilki vergi öhdəlikləri silinib

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