Списаны налоговые обязательства туристического сектора Грузии за прошлый год

Списаны налоговые обязательства по недвижимости туристического сектора Грузии за 2021 год.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сказал на заседании правительства.
Он сказал, что текущее состояние туристического сектора и имеющиеся проблемы изучаются: "Из-за пандемии COVID-19 пострадала именно эта сфера и гостинично-ресторанная индустрия. Поэтому данный сектор освобожден от налога на недвижимость за 2021 год. Полагаю, данный шаг станет важной помощью туристической сфере".