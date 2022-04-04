Списаны налоговые обязательства туристического сектора Грузии за прошлый год

Списаны налоговые обязательства по недвижимости туристического сектора Грузии за 2021 год.

Списаны налоговые обязательства по недвижимости туристического сектора Грузии за 2021 год.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сказал на заседании правительства.

Он сказал, что текущее состояние туристического сектора и имеющиеся проблемы изучаются: "Из-за пандемии COVID-19 пострадала именно эта сфера и гостинично-ресторанная индустрия. Поэтому данный сектор освобожден от налога на недвижимость за 2021 год. Полагаю, данный шаг станет важной помощью туристической сфере".