Спикер Нацсобрания: Южная Африка хочет развить сотрудничество в области туризма с Азербайджаном

Южная Африка хочет развить туристический сектор с Азербайджаном.

Южная Африка хочет развить сотрудничество в туристическом секторе с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом журналистам сказала председатель Национального Собрания Южной Африки Носививе Маписа-Нгакула (Nosiviwe Mapisa-Nqakula).

Она отметила, что между нашими странами сформировались очень хорошие отношения. "В начале этого года, спикер парламента Азербайджана была у нас в гостях. В Южной Африке есть посольство Азербайджана, что способствует развитию торговли между двумя странами", - сказала она, добавив, что Азербайджан является очень безопасной страной.

"Мы здесь потому, что у нас очень хорошие отношения с Азербайджаном, и мы являемся членами парламентской ассамблеи Движения неприсоединения", - сказала она.