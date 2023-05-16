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Спикер Нацсобрания: Южная Африка хочет развить сотрудничество в области туризма с Азербайджаном

Спикер Нацсобрания: Южная Африка хочет развить сотрудничество в области туризма с Азербайджаном Южная Африка хочет развить туристический сектор с Азербайджаном.
Туризм
16 мая 2023 г. 11:24
Спикер Нацсобрания: Южная Африка хочет развить сотрудничество в области туризма с Азербайджаном

Южная Африка хочет развить сотрудничество в туристическом секторе с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом журналистам сказала председатель Национального Собрания Южной Африки Носививе Маписа-Нгакула (Nosiviwe Mapisa-Nqakula).

Она отметила, что между нашими странами сформировались очень хорошие отношения. "В начале этого года, спикер парламента Азербайджана была у нас в гостях. В Южной Африке есть посольство Азербайджана, что способствует развитию торговли между двумя странами", - сказала она, добавив, что Азербайджан является очень безопасной страной.

"Мы здесь потому, что у нас очень хорошие отношения с Азербайджаном, и мы являемся членами парламентской ассамблеи Движения неприсоединения", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Milli Assambleyanın sədri: “CAR Azərbaycanla turizm sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istəyir”
Версия на английском языке Parliament speaker: South Africa wants to cooperate with Azerbaijan in tourism

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