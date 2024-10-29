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Спецпредставитель президента: В Кяльбаджаре восстанавливается санаторий "Истису"

Спецпредставитель президента: В Кяльбаджаре восстанавливается санаторий "Истису" 16:02
Туризм
29 октября 2024 г. 16:15
Спецпредставитель президента: В Кяльбаджаре восстанавливается санаторий Истису

В Кяльбаджарском районе ведутся работы по восстановлению санатория "Истису", началось проектирование одноименного поселка.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев на конференции по оздоровительному туризму Азербайджана в Шуше.

Он также отметил, что продолжаются работы по строительству дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису.

"Завершение строительства этой дороги планируется в следующем году. Дорога, протяженностью 82 км, имеет большое значение. Кроме того, началось проектирование поселка Истису", - подчеркнул спецпредставитель президента.

В своем выступлении он коснулся богатого туристического потенциала региона и подчеркнул, что наличие трех международных аэропортов в Карабахе и Восточном Зангезуре в будущем создаст условия для прибытия большого числа иностранных туристов в Кяльбаджар.

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Версия на английском языке Presidential special rep: Istisu Sanatorium being restored in Azerbaijan's Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Xüsusi nümayəndə: "Kəlbəcərdə "İstisu" sanatoriyası yenidən qurulur"

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