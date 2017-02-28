SpaceX намерена организовать туристический полет вокруг Луны в 2018 году

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Компания SpaceX планирует в конце 2018 года отправить в недельный полет вокруг Луны двоих космических туристов.

Как передает Report, в компании объявили, что полет будет осуществлен на корабле Dragon 2 и проведется при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, тестовые полеты которых должны состояться в этом году.

SpaceX не стала разглашать имена туристов. По словам главы SpaceX Илона Маска, путешествие вокруг Луны займет около недели. Предподожительно, высадка на поверхность Луны в рамках полета не предусмотрена. В компании добавили, что туристы уже внесли основную часть платы за полет.

Медицинские тесты и тренировки туристов должны начаться уже в этом году.