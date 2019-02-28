Созданы туристические маршруты по приграничным регионам Азербайджана и Грузии

Тбилиси. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Рустави (Грузия) в рамках проекта "Гражданское общество для развития и сотрудничества: повышение туристического потенциала приграничных регионов Азербайджана и Грузии" прошла конференция.

Как сообщает местное бюро Report, проект подготовлен Образовательным центром KODA Грузии при финансовой поддержке Евросоюза.

Основная цель проекта заключается в создании международных туристических маршрутов по Гянджа-Газахскому региону Азербайджана и грузинскому региону Квемо-Картли, пропаганде туристического потенциала приграничных регионов.

В рамках проекта были осуществлены взаимные визиты в целях расширения связей и изучения туристического потенциала обеих сторон. В результате были созданы 5 маршрутов, 2 из которых являются туристическими маршрутами по Гянджа-Газахскому региону и региону Квемо-Картли.

На конференции присутствовали заместители губернатора региона Квемо-Картли Каха Коберидзе и Заур Даргаллы, представители донорских организаций, эксперты и предприниматели.

Подчеркнув важность проекта, К.Коберидзе рассказал о богатом туристическом потенциале региона Квемо-Картли.

По его словам, благодаря совместному сотрудничеству возможно добиться еще большего развития туризма в регионе.