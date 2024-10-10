Создается информационная база данных о заповеднике "Хыналыг"

Государственное агентство по туризму организовало медиатур в Государственный историко-культурный и этнографический заповедник "Хыналыг и Кочевой путь".

Государственное агентство по туризму приступило к созданию базы данных по Государственному историко-культурному и этнографическому заповеднику "Хыналыг и Кочевой путь".

Как сообщает Report, в медиатуре, приуроченном к годовщине внесения Хыналыга в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, приняли участие более 40 представителей медиа.

Журналистам рассказали о проделанных за год работах после включения культурного ландшафта Хыналыга и Кочевого пути в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Было отмечено, что в заповеднике завершены работы по структуризации и подготовлены ключевые документы по реставрации и консервации в соответствии с требованиями Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Была представлена информация о работах, проводимых Госагентством по сохранению и консервации архитектурных элементов, которые являются важными атрибутами культурного наследия Хыналыга.

Напомним, что Государственный историко-культурный и этнографический заповедник "Хыналыг и Кочевой путь" был создан 4 сентября 2023 года по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева. 18 сентября того же года на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение о включении "Культурного ландшафта Хыналыг и Кочевой путь" в Список всемирного наследия.