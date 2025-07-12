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Союз горнолыжных курортов тюркских стран раскрыл стратегические цели развития

Союз горнолыжных курортов тюркских стран раскрыл стратегические цели развития Союз горнолыжных курортов тюркских стран раскрыл стратегические цели развития
Туризм
12 июля 2025 г. 15:03
Союз горнолыжных курортов тюркских стран раскрыл стратегические цели развития

Союз горнолыжных курортов тюркских государств видит своей главной задачей содействие региональному развитию и продвижение местного зимнего туризма на международной арене.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил председатель Союза Рустам Наджафов в ходе первого саммита организации в "Шахдаге".

По словам Наджафова, несмотря на молодость организации, ее амбиции весьма масштабны: "Наши цели включают разработку единых маркетинговых стратегий и кампаний для продвижения стран-участниц как ключевых направлений для любителей зимнего отдыха и горнолыжного спорта, организацию мероприятий для повышения общественного интереса к зимнему туризму и спорту, реализацию совместных рекламных и PR-проектов, укрепление сети между курортами-участниками с использованием инновационных технологий, а также предоставление комплексных программ обучения для специалистов курортной индустрии".

Он подчеркнул, что миссия Союза заключается в содействии региональному развитию через активное продвижение зимнего туризма и расширение числа участников объединения. "Я убежден, что наш Союз продолжит расти, достигнет поставленных целей и добьется еще больших успехов в будущем", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Türkdilli Dövlətlərin Xizək Kurortları İttifaqı məqsədlərini açıqlayıb

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