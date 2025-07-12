Союз горнолыжных курортов тюркских стран раскрыл стратегические цели развития

Союз горнолыжных курортов тюркских стран раскрыл стратегические цели развития

Союз горнолыжных курортов тюркских государств видит своей главной задачей содействие региональному развитию и продвижение местного зимнего туризма на международной арене.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил председатель Союза Рустам Наджафов в ходе первого саммита организации в "Шахдаге".

По словам Наджафова, несмотря на молодость организации, ее амбиции весьма масштабны: "Наши цели включают разработку единых маркетинговых стратегий и кампаний для продвижения стран-участниц как ключевых направлений для любителей зимнего отдыха и горнолыжного спорта, организацию мероприятий для повышения общественного интереса к зимнему туризму и спорту, реализацию совместных рекламных и PR-проектов, укрепление сети между курортами-участниками с использованием инновационных технологий, а также предоставление комплексных программ обучения для специалистов курортной индустрии".

Он подчеркнул, что миссия Союза заключается в содействии региональному развитию через активное продвижение зимнего туризма и расширение числа участников объединения. "Я убежден, что наш Союз продолжит расти, достигнет поставленных целей и добьется еще больших успехов в будущем", - сказал он.