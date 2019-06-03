​Сократились траты азербайджанских туристов в Грузии

В первом квартале этого года средние расходы азербайджанских туристов, посетивших Грузию, составили 265,1 лари (95 долларов).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщается в квартальном расследовании Национальной администрации туризма Грузии.

В годовом сравнении средние расходы азербайджанских туристов в соседней стране сократились на 135,9 лари (48 долларов), в квартальном сравнении - 79,9 лари (28 долларов).

В отчетный период граждане Азербайджана стали самыми мало тратящими деньги туристами в Грузии.

В целом расходы посетивших соседнюю страну в первом квартале этого года туристов составили 1,2 млрд. лари (432 тыс. долларов).

В отчетный период из Азербайджана Грузию посетили 292 902 человек, что в годовом сравнении на 3%. 96,7% азербайджанских туристов посетили соседнюю страну повторно, 3,3% - в первый раз.

Время пребывания азербайджанских туристов Грузии в среднем составляет 1,5 дня.