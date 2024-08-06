СМИ: В Турции предложили отменить систему "все включено"

Систему услуг для туристов "все включено" вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем.

Систему услуг для туристов "все включено" вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hürriyet.

Издание отмечает, что заинтересованные в развитии туризма стороны уже много лет жалуются на систему "все включено".

"Владельцы отелей, неправительственные организации, агентства, политики и даже министры выступают из изменение системы. Турции, получившей в свое время выгоду от системы "все включено", необходимо рассматривать новые возможности", - отмечает газета.

По мнению экспертов, ранее данная система стала важным выходом для развития туризма.

"Успехи, которые мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако настаивание на этой системе в будущем может привести к новым проблемам", - заявил эксперт в сфере туризма Зафер Алкая.

Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее также предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".