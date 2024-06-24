СМИ: Туристический сектор Азербайджана переживает возрождение

Азербайджан может похвастаться огромным туристическим потенциалом благодаря разнообразным природным ландшафтам и богатому культурному наследию.

Азербайджан может похвастаться огромным туристическим потенциалом благодаря разнообразным природным ландшафтам и богатому культурному наследию.

Как передает Report, об этом говорится в статье издания Travel And Tour World.

"Туристические достопримечательности страны варьируются от берегов Каспийского моря до живописных Муганских и Карабахских равнин, густых лесов и исторических памятников. Разнообразие климатических зон повышает туристическую привлекательность страны", - подчеркивается в публикации.

В ответ на растущий спрос на экотуризм Азербайджан строит крупный комплекс зимних видов спорта в Гусарском районе с 30-километровым горнолыжным склоном и 9-километровой канатной дорогой. "Этот проект, основанный на опыте французских и австрийских специалистов, вызывает живой интерес со стороны туристов, особенно из Франции и Германии, которые стремятся изучить природу Азербайджана", говорится в статье.

Автор отмечает, что на данный момент туристический сектор Азербайджана переживает возрождение: за первые пять месяцев 2024 года число посетивших Азербайджан иностранцев выросло на 35%, а общее число туристов составило 965 555 человек.

"В соответствии с обновленным планом развития халяльного туризма, Азербайджан готов вступить в новую эру экономической диверсификации и роста, используя свои сильные стороны в виде климата, ресурсов, стабильной экономики, а также развивающихся секторов транспорта и связи для развития своей индустрии", - подытожил автор статьи.