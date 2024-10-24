СМИ: Российские туристы предпочли Баку Пхукету

Баку вошел в тройку самых популярных среди российских туристов направлений в ноябре, опередив Пхукет (Таиланд).

Баку вошел в тройку самых популярных среди российских туристов направлений в ноябре, опередив Пхукет (Таиланд).

Как передает Report , об этом сообщает "Газета.Ru".

Согласно статистике, предоставленной одним из ведущих метапоисковиков авиабилетов по запросу издания, на долю азербайджанской столицы пришлось 5% от всех забронированных заграничных перелетов, на п.п. меньше - число броней в Пхукет.

На даты за отчетный период раскупили почти половину всех билетов за рубеж - 48%. Ожидаемо самым популярным отпускным направлением стал Стамбул (Турция) — 8%, за ним следует Дубай, на долю эмиратского города приходится 6% всех заграничных рейсов.

При этом самый длительный отдых бронируют в Бангкоке — две недели, а самым семейным направлением стал Дубай — каждый шестой авиабилет с детьми.