Сменился руководитель Шахдагского туристического центра

В правление ЗАО Шахдагский туристический центр при Государственном агентстве по туризму назначен новый заместитель председателя.

В правление ЗАО "Шахдагский туристический центр" при Государственном агентстве по туризму назначен новый заместитель председателя - Кямрян Кязимов.

По полученным Report сведениям, K.Кязимов одновременно исполняет обязанности председателя правления ЗАО.

Имеет длительную карьеру в отельном бизнесе, с 2009 года работал на различных должностях в ряде отелей страны.

Отметим, что должность зампредседателя правления ЗАО с апреля 2021 года занимал бывший директор Мингячевирского колледжа туризма Саид Салаев. С.Салаев также исполнял обязанности председателя. С 2018 прежним председателем правления ЗАО был гражданин Германии Роддерих Марк Леффлер.

Напомним, что Шахдагский туристический центр был создан в 2015 году. Его уставный капитал составляет 546,776 млн манатов. Комплекс, построенный рядом с Шахдагским национальным парком, является первым и самым крупным горнолыжным курортом в Азербайджане.