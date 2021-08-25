О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сменился руководитель Шахдагского туристического центра

Сменился руководитель Шахдагского туристического центра В правление ЗАО Шахдагский туристический центр при Государственном агентстве по туризму назначен новый заместитель председателя.
Туризм
25 августа 2021 г. 15:40
Сменился руководитель Шахдагского туристического центра

В правление ЗАО "Шахдагский туристический центр" при Государственном агентстве по туризму назначен новый заместитель председателя - Кямрян Кязимов.

По полученным Report сведениям, K.Кязимов одновременно исполняет обязанности председателя правления ЗАО.

Имеет длительную карьеру в отельном бизнесе, с 2009 года работал на различных должностях в ряде отелей страны.

Отметим, что должность зампредседателя правления ЗАО с апреля 2021 года занимал бывший директор Мингячевирского колледжа туризма Саид Салаев. С.Салаев также исполнял обязанности председателя. С 2018 прежним председателем правления ЗАО был гражданин Германии Роддерих Марк Леффлер.

Напомним, что Шахдагский туристический центр был создан в 2015 году. Его уставный капитал составляет 546,776 млн манатов. Комплекс, построенный рядом с Шахдагским национальным парком, является первым и самым крупным горнолыжным курортом в Азербайджане.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Head of Shahdag Tourism Center replaced
Версия на азербайджанском языке "Şahdağ Turizm Mərkəzi"nin rəhbəri dəyişib

Другие новости из категории

В Турции резко выросло число туристов из Азербайджана
В Турции резко выросло число туристов из Азербайджана
24 августа 2021 г. 00:08
Экотуризм становится одним из приоритетных видов туризма в Азербайджане
Экотуризм становится одним из приоритетных видов туризма в Азербайджане
21 августа 2021 г. 13:12
При поддержке ЕС меню азербайджанской кухни вошло в каталог Slow Food
При поддержке ЕС меню азербайджанской кухни вошло в каталог Slow Food
21 августа 2021 г. 12:09
Азербайджан и Грузия разрабатывают совместный туристический маршрут
Азербайджан и Грузия разрабатывают совместный туристический маршрут
20 августа 2021 г. 18:01
Тадж-Махал спустя полтора года откроют для ночного посещения
Тадж-Махал спустя полтора года откроют для ночного посещения
20 августа 2021 г. 17:15
Турпоток из Азербайджана в Украину за полгода вырос на 67%
Турпоток из Азербайджана в Украину за полгода вырос на 67%
18 августа 2021 г. 18:41
Посол США: После пандемии в Нахчыван будет поток туристов
Посол США: После пандемии в Нахчыван будет поток туристов
18 августа 2021 г. 05:12
Молдова изменила правила въезда для туристов
Молдова изменила правила въезда для туристов
16 августа 2021 г. 12:01
Председатель Ассоциации: 10 лет назад в Азербайджане был только выездной туризм
Председатель Ассоциации: 10 лет назад в Азербайджане был только выездной туризм
10 августа 2021 г. 19:03
На азербайджанском рынке появятся новые туристические продукты
На азербайджанском рынке появятся новые туристические продукты
10 августа 2021 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi