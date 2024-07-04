О нас

Сколько зарабатывают работники туристического сектора в Азербайджане?

Сколько зарабатывают работники туристического сектора в Азербайджане?
Туризм
4 июля 2024 г. 18:56
Сколько зарабатывают работники туристического сектора в Азербайджане?

По данным Государственного комитета статистики, в прошлом году средняя месячная заработная плата в сфере размещения туристов и общественного питания составила 720 манатов, что на 60 манатов или 9% больше, чем годом ранее.

Report поинтересовался, сколько зарабатывают работники в различных сегментах туристического сектора.

По словам секретаря Ассоциации туристических гидов Азербайджана Турала Мусаева, заработок гидов зависит от их знания иностранных языков.

"Англоговорящие гиды зарабатывают 60-80 манатов в день, те, кто владеют русским - 80-120 манатов, другими языками - от 120 манатов. Заработок гидов, говорящих только на азербайджанском языке, колеблется в пределах 40-60 манатов. В целом же, месячный доход гидов составляет от 1 200 до 2 500 манатов", - сказал Т.Мусаев.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, а также исполнительный директор "Ассоциации экотуризма" Самир Дюбенди говорит, что заработок сотрудников отелей в стране зависит от уровня их образования, опыта работы, а также от звездности отеля.

"Менеджмент в 5-звездочных отелях зарабатывает от 7 тыс. до 15 тыс. манатов в месяц, в отелях среднего сегмента - от 1 200 до 2 500 манатов, в отелях низшего сегмента - от 1 тыс. до 2 тыс. манатов. То же самое можно сказать и о рядовых сотрудниках. В обычных отелях месячный заработок работников не превышает 600 - 800 манатов, но в отелях выше среднего уровня работники зарабатывают 1 тыс. манатов в месяц", - сказал Дюбенди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda turizm sektorunda işləyənlər nə qədər qazanır?

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
2 июля 2024 г. 11:33
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
2 июля 2024 г. 05:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi