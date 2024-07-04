Сколько зарабатывают работники туристического сектора в Азербайджане?

По данным Государственного комитета статистики, в прошлом году средняя месячная заработная плата в сфере размещения туристов и общественного питания составила 720 манатов, что на 60 манатов или 9% больше, чем годом ранее.

Report поинтересовался, сколько зарабатывают работники в различных сегментах туристического сектора.

По словам секретаря Ассоциации туристических гидов Азербайджана Турала Мусаева, заработок гидов зависит от их знания иностранных языков.

"Англоговорящие гиды зарабатывают 60-80 манатов в день, те, кто владеют русским - 80-120 манатов, другими языками - от 120 манатов. Заработок гидов, говорящих только на азербайджанском языке, колеблется в пределах 40-60 манатов. В целом же, месячный доход гидов составляет от 1 200 до 2 500 манатов", - сказал Т.Мусаев.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, а также исполнительный директор "Ассоциации экотуризма" Самир Дюбенди говорит, что заработок сотрудников отелей в стране зависит от уровня их образования, опыта работы, а также от звездности отеля.

"Менеджмент в 5-звездочных отелях зарабатывает от 7 тыс. до 15 тыс. манатов в месяц, в отелях среднего сегмента - от 1 200 до 2 500 манатов, в отелях низшего сегмента - от 1 тыс. до 2 тыс. манатов. То же самое можно сказать и о рядовых сотрудниках. В обычных отелях месячный заработок работников не превышает 600 - 800 манатов, но в отелях выше среднего уровня работники зарабатывают 1 тыс. манатов в месяц", - сказал Дюбенди.