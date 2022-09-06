Сколько азербайджанских туристов посетили Узбекистан в этом году?

В январе-июле 2022 года в Узбекистан с туристической целью въехали 5,1 тысяч граждан Азербайджана, заняв 13 место..

В январе-июле 2022 года в Узбекистан с туристической целью въехали 5,1 тысяч граждан Азербайджана, заняв 13 место.

Как передает Report, об этом сообщают на узбекские СМИ со ссылкой на Госкомстат.

В отчетном периоде в республику прибыло 2 млн 416,9 тыс. иностранных граждан. Если сравнить этот показатель с соответствующим периодом 2021 года (1 млн 120,1 тыс. человек в 2021 году), то можно заметить, что увеличился на 1 млн 296,8 тыс. человек или в 2,2 раза.

В Узбекистан с туристической целью больше всего въехало граждан Казахстана (716,7 тыс. человек), Кыргызстана (675,1 тыс. человек), Таджикистан (637 тыс. человек), России (247,2 тыс. человек), Турции (38,6 тыс. человек) и т.д.