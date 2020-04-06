Оглашены потери турсектора Италии из-за коронавируса

Потери туристического сектора Италии от распространения нового коронавируса могут достигнуть порядка 120 млрд евро к концу 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой в понедельник выступил президент профильной ассоциации Confturismo Лука Патане.

"Из почти 200 млрд евро общего оборота, который генерирует туристическая отрасль - в виде прямых доходов и косвенного влияния на другие сектора экономики, - менее пессимистичные прогнозы указывают на потерю порядка 60% [этой суммы] начиная с нынешнего момента и до конца года", - приводятся его слова в опубликованном заявлении Confturismo. Патане также отметил, что в период с марта по май отрасль не досчитается более 30 млн туристов.

Отметим, что общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии достигло почти 130 тысяч, из которых свыше 15,8 тысяч скончались, более 21 тысячи излечились.

С 10 марта в Италии действуют карантин и ограничения передвижения. Многие компании перевели свой персонал на режим удаленной работы. Закрыты школы, магазины (за исключением продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные залы, развлекательные заведения и учреждения культуры. Кроме того, закрыты все предприятия, занимающиеся производством предметов не первой необходимости. При этом людям запрещено удаляться пешком от дома на расстояние более 200 м, в том числе для прогулки с собаками. С детьми гулять разрешено, но не рекомендуется. Занятия спортом и пробежки запрещены. Для любого выезда нужно заполнять специальную форму с объяснением весомых причин выхода из самоизоляции. За нарушение карантина или предоставление ложной информации предусмотрены штрафы от 400 до 3 тысяч евро