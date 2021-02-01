Сингапур ужесточил правила въезда в страну иностранцев

С 1 февраля все иностранные граждане до прибытия в республику обязаны приобрести медицинские страховки

Власти Сингапура с понедельника ужесточили требования к въезду иностранцев, обязав их приобретать медицинские страховки, покрывающие расходы на лечение заболеваний, связанных с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, одновременно правительство сократило число государств, с которыми действуют упрощенные механизмы поездок.

Как следует из распоряжения Минздрава, с 1 февраля все иностранные граждане до прибытия в республику обязаны приобрести медицинские страховки, минимальная стоимость покрытия которых составляет 30 тыс. сингапурских долларов (22,5 тыс. долларов США). "Страховка должна обеспечивать лечение заболеваний, вызываемых COVID-19", - указывается в пояснении ведомства.

Одновременно в МИД Сингапура сообщили, что с 1 февраля на три месяца приостанавливается действие так называемых зеленых коридоров с Германией, Малайзией и Республикой Корея. Как уточнили в ведомстве, это связано с неблагополучным развитием ситуации вокруг распространения коронавируса в этих государствах. Таким образом, механизм упрощенных деловых и официальных поездок Сингапур сохраняет только с Брунеем, Индонезией, Китаем и Японией. При этом ранее Токио в одностороннем порядке полностью запретил въезд иностранцев.

Власти Сингапура с 23 марта прошлого года запретили въезд иностранцев, не имеющих вида на жительство или разрешения на долгосрочное пребывание в стране (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и прочее).