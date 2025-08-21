Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ

Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ

Задумывались ли вы когда-нибудь, что делает Китайскую Народную Республику (КНР) по-настоящему великой мировой державой? На первый взгляд, вопрос кажется простым, но в действительности он скрывает в себе глубокий смысл. У каждого может возникнуть свой ответ: одни скажут, что величие КНР определяется ее колоссальной территорией, другие укажут на многочисленное население, третьи - на стремительно развивающуюся экономику, а четвертые - на древнюю культуру и тысячелетние традиции.

Но для того чтобы почувствовать, где именно кроется сила и уникальность Китая, недостаточно ограничиться сухими фактами и цифрами. Истинный ответ на этот вопрос я попыталась найти в путешествии - отправившись в один из самых самобытных и удивительных регионов страны, в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Приглашаю наших читателей отправиться вместе со мной в путешествие по удивительному миру одного из регионов Китая.

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) - крупнейший по территории регион Китая, занимающий почти шестую часть страны (около 1,66 млн км²). Расположен он на северо-западе КНР и имеет стратегически важное положение, так как граничит с несколькими государствами: Россией, Монголией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и другими.

Административный центр СУАР - город Урумчи, один из ключевых транспортных и экономических узлов Центральной Азии. Многие из жителей Азербайджана впервые об Урумчи, наверное, услышали в начале 90-х годов прошлого века, когда это направление стало очень популярным у челночных торговцев. Население региона превышает 25 млн человек. СУАР отличается многонациональным составом: основное коренное население - уйгуры, тюркоязычный мусульманский народ. Кроме них, в регионе проживают ханьцы, казахи, кыргызы, таджики, татары, узбеки, дунганы и другие этнические группы.

Регион богат природными ресурсами (нефть, газ, уголь, уран), имеет развитое сельское хозяйство (хлопок, зерновые, фрукты) и играет ключевую роль в инициативе Китая "Один пояс - один путь", являясь важным торговым и культурным мостом между Китаем и странами Центральной Азии.

Урумчи - волшебный мир слияния тюркского мира с китайскими реалиями

Первой остановкой в нашем путешествии стал административный центр этого автономного района - город Урумчи. На первый взгляд он может показаться типичным китайским мегаполисом: высотные здания, широкие проспекты, нескончаемый поток машин и стремительный ритм жизни. Но стоит задержаться здесь подольше, пройтись по шумным улицам, присмотреться к лицам прохожих и вслушаться в ритм города, как постепенно раскрывается его особая, неповторимая атмосфера.

Урумчи - это удивительное переплетение культур, где великий тюркский мир гармонично соседствуют с богатым наследием Китая. Здесь древние традиции естественно уживаются с современным динамичным развитием, а история города перекликается с современными трендами и технологиями. На узких улочках старых кварталов оживают шумные базары: в воздухе витает аромат восточных специй, свежезаваренного зеленого чая и сладких восточных лакомств, а буквально в нескольких шагах сверкают огромные высотки, залитые неоновым светом.

Особое внимание привлекают городские вывески и таблички - они выполнены одновременно китайскими иероглифами и арабской вязью. Это отражение культурного многообразия и знак уважения к местному населению, для которого тюркские и исламские традиции являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Такое языковое переплетение делает Урумчи уникальным пространством, сохраняя редкий баланс между традицией и современностью.

Среди главных достопримечательностей города я бы особенно выделила Да Базар - или Большой Базар. Это место - не просто традиционный восточный базар, предназначенный для покупок, а настоящий портал в живую тюркскую культуру. Пройдя через его ворота, словно оказываешься в отдельном мире: перед глазами расстилается море красок, ароматов и звуков. Как представитель одного из тюркских народов, я почувствовала здесь как дома: знакомые слова тюркского происхождения звучат вокруг, а аромат шафрана и пряностей, знакомый с детства, наполняет душу теплом и ностальгией.

Блюда уйгурской кухни, ароматные сухофрукты, восточные сладости и сочные гранаты занимают центральное место среди базарных лакомств. Местные жители даже называют гранат символом СУАР, объясняя это так: "Величие и значимость граната в том, что мы, как маленькие зернышки, представляем разные национальности, а вместе создаем единство и силу".

Неотъемлемой частью культуры города являются и мечети. Здесь их много, и каждая поражает своей архитектурой. Китайское правительство проявляет к ним глубокое уважение и бережное отношение, подчеркивая значимость духовных и культурных традиций региона.

В Урумчи невозможно обойти вниманием еще одну визитную карточку города - Парк Хуоншань (Hongshan Park), также известный как Парк Красной Горы. Расположенный в самом сердце города, он вобрал в себе как природную красоту, так богатое китайское культурное наследие и современные развлечения. Парк расположен на одноименной горе высотой 911 метров над уровнем моря. Пурпурный песчаник, из которого состоит гора, придает ей характерный красноватый оттенок, за что она и получила своё название - "Красная гора". Зеленые насаждения парка создают яркий контраст с городскими высотками и дарят Урумчи свежую, живую палитру красок.

Прогуливаясь по парку везде ощущается дух Китая. Традиционные китайские храмы, которые мы часто видели с детства по телевизору, оживают здесь в реальности. Их крыши с изящной кривизной, резные деревянные детали и утонченная архитектура завораживают взгляд. В воздухе слышны мягкие звуки гонга и тихое эхо молитв, а в глубине храмовых залов можно увидеть статуи Будды, создающие атмосферу умиротворения и гармонии.

Еще одним местом для посещения в городе является Парк лошадей, или Лиюшань (Liyushan Park). Хотя главная цель парка - наблюдение за грациозными лошадьми и за скачками, но его красота выходит далеко за рамки этого. Парк впечатляет ухоженными зелеными ландшафтами, журчащими фонтанами и тихими аллеями для неспешных прогулок для того, чтобы собраться с мыслями. Элементы древнекитайской культуры - традиционные беседки, изящные мостики, декоративные детали и архитектурные акценты - органично переплетаются с современным городским контекстом. Прогуливаясь по Лиюшань, невозможно не восхищаться не только грацией лошадей и масштабом парка, но и продуманностью каждого уголка, экологической гармонией и удивительной атмосферой умиротворения.

Кашгар - важнейший торговый пункт на Шелковом пути

"Не побывав в Кашгаре - не узнаешь Синьцзян, не увидев древний город - не познаешь сам Кашгар", - именно так говорят о городе его жители. Этот уникальный город с более чем двухтысячелетней историей занимает площадь всего 1,57 кв. км, в нем проживает около 40 тысяч человек.

В средние века Кашгар являлся одним из ключевых торговых центров на Шелковом пути: отсюда караваны направлялись в Ферганскую долину, Кашмир, Урумчи и множество других уголков Центральной Азии. Узким улочкам древнего города удалось сохранить по сегодняшний день колорит шумных базаров, память о караван-сараях и ароматах специй, которые когда-то витали над площадями.

С июля 2015 года Кашгар получил статус туристической зоны категории 5А, что подчеркивает его историческую и культурную ценность.

С целью укрепить статус Кашгара как важного торгового центра, местные власти приняли решение регулярно проводить масштабную ярмарку - платформу для развития деловой среды и привлечения инвестиций в город. Эта ярмарка получила название "Кашгар - Центральная и Южная Азия" или более известный вариант "Кашгарская ярмарка". За 20 лет данная ярмарка привлекла участников из 56 стран и регионов, включая 38 тысяч предприятий. Общий объем сделок, заключенных на ярмарке, превысил $66 млрд.

Стоит особо отметить необычайное плодородие Кашгара. Местное население умело использует щедрые дары природы. В окрестностях города раскинулись обширные сельскохозяйственные угодья, где выращивают рис, хлопок, а также разнообразные фрукты - от сладких персиков и сочных гранатов до ароматного винограда и спелых слив. А дыни… их сочность и вкус это отдельная тема. Кашгар также известен производством сухофруктов высшего качества.

Для меня настоящей изюминкой Кашгара стал уйгурский народ, где погружение в культуру этого древнего народа ощущается особенно глубоко и живо. Повсюду встречается уйгурская музыка, традиционные танцы, яркая одежда, ароматные блюда и сладости, а также наследие многовековой истории, хранящиеся в старых улицах и базарах.

Кашгар - живой музей, где культура народа предстает во всей своей яркости и многогранности.

Среди обязательных для посещения мест Кашгара стоит выделить Туристическую зону "Деревня национальных музыкальных инструментов Синьцзяна", расположенную всего в 10 километрах от центра города. Здесь местные мастера уже более 150 лет передают из поколения в поколение секреты изготовления музыкальных инструментов. В небольших семейных мастерских производят более 50 видов инструментов, объединенных в 27 категорий, охватывающих практически все разновидности традиционных уйгурских музыкальных инструментов.

В 2000 году по решению Госсовета КНР деревня была официально удостоена звания "Деревня национальных музыкальных инструментов Синьцзяна Китая". А в 2004 году два гигантских инструмента, изготовленных местными мастерами - 5-метровый дутар и 3,7-метровый равап - были включены во второй список национального нематериального культурного наследия Китая, что еще раз подчеркнуло уникальность и мастерство этих ремесел.

Прогуливаясь по деревне, невозможно не окунуться в чарующую атмосферу музыки: убаюкивающие ноты дафа, дутара, равапа, сатара и тамбура создают ощущение гармонии, красоты и связи поколений.

Особого внимания заслуживает мечеть Ид Ках, расположенная на главной площади Кашгара. Это крупнейшая мечеть Китая и одна из самых значительных в Центральной Азии. Построенная в 1442 году, она сохранила свою уникальную архитектуру и величественную атмосферу до наших дней, оставаясь духовным и культурным центром города.

Наше знакомство с мечетью провел местный имам, который подробно рассказал о традициях, связанных с молитвами. Красота мечети впечатляет не только размерами, но и гармонией архитектурных деталей, и изящных орнаментов, которые веками сохраняют дух уйгурской культуры.

Вот и подошло наше увлекательное путешествие к концу… Побывав в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, ощущаешь, что Китай - это не просто огромная страна с богатой историей и масштабной экономикой. Магия страны заключается в многообразии культур, гармоничном сосуществовании традиций и современности, в уважении к каждому народу и каждой истории, которую он хранит.