Швейцарское отделение Aldi начало продажу краткосрочных туров в Азербайджан

Берн. 11 августа. REPORT.AZ/ Швейцарское отделение Aldi начало продажу краткосрочных турпакетов в Азербайджан, сообщает швейцарский корреспондент Report.

Компания Aldi, более известная как сеть немецких супермаркетов в ряде стран, также работает в качестве туристического брокера. Традиционно она осуществляет продажи туров в популярные места и хорошо известные курорты в Европе и по всему Средиземноморью.

Теперь швейцарское отделение Aldi предлагает 5-дневные турпоездки из Швейцарии в Азербайджан на сентябрь и октябрь 2016 года. Цена турпакета составляет около 800 долларов США.

Программа включает в себя перелеты и размещение в отелях высокого класса, а также посещение многих достопримечательностей в Баку и его окрестностей, в том числе экскурсии в Гобустан, Янардаг и Атешгях, путешествие на корабле в бухте Баку, а также посещение Центра Гейдара Алиева.

Отмечается, что этот пилотный проект призван привлечь внимание швейцарцев к новым и малоизвестным для них туристическим направлениям. Впервые швейцарская туристическая компания организует доступные по цене поездки в Азербайджан по системе "все включено" для более широкого сегмента туристов, открывая возможности для дальнейшего развития туристического сотрудничества двух стран и привлечения большего числа европейских туристов в Азербайджан.