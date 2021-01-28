Швейцария меняет правила карантина и ПЦР для туристов

Новые меры будут касаться всех, кто пребывает в Конфедерацию из опасных зон, в том числе на личном автотранспорте или поезде

Швейцария меняет правила карантина и ПЦР-тестов для своих жителей и международных путешественников, теперь для приезда в Конфедерацию необходимо предоставить отрицательный анализ на COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Федерального Совета, размещенном на сайте правительства.

Как отмечается в заявлении, начиная с 28 января все туристы из зон, представляющих эпидемиологическую опасность, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. При этом по прибытию в Швейцарию такие путешественники, как и ранее, должны будут пройти десятидневный карантин. Но могут выйти с него на седьмой день, если сдадут еще один отрицательный ПЦР-тест или анализ на антитела.

Новые меры будут касаться всех, кто пребывает в Конфедерацию из опасных зон, в том числе на личном автотранспорте или поезде. Исключения будут сделаны только для фронтальеров – граждан, которые проживают прямо на границе со Швейцарией и приезжают каждый день на работу.

Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 также потребуется и для остальных гостей, которые намерены прилететь в Швейцарию самолетом из менее опасных с эпидемиологической точки зрения зон. "Таких путешественников будут проверять до посадки в самолет", – отмечается в документе.