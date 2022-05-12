Шуша при поддержке руководства страны превращается в туристический центр

“Каждый визит президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой на освобожденные территории имеет большое значение с точки зрения развития туристического сектора в Карабахе".

“Каждый визит президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой на освобожденные территории имеет большое значение с точки зрения развития туристического сектора в Карабахе".

Об этом Report сказал эксперт по туризму Агиль Агаларов, комментируя последний визит главы государства и первой леди в Шушу.

По его мнению, строительство Shusha Boutique Hotel в культурной столице Азербайджана, уделение руководством страны особого внимания строительным работам, поручения главы государства по расширению туристических возможностей Карабаха следует расценивать как поддержку этой сферы со стороны государства.

В Государственном агентстве по туризму Report сообщили, что в настоящее время в Шуше действуют несколько отелей, и строительство нового отеля придаст импульс дальнейшему развитию сферы туризма.

Также в рамках проводимых в регионе широкомасштабных строительных работ в этом году в Агдаме был заложен фундамент отвечающего современным требованиям нового отеля, а в Суговушане - туристического комплекса.

"Восстановительные работы в Карабахе сразу после освобождения от оккупации показывают, что в ближайшие несколько лет на освобожденных территориях будет развиваться туризм, и эта сфера займет одно из важных мест в возрождении этих земель. По прогнозам, к 2025 году освобожденные территории посетят около миллиона местных и иностранных туристов.

Государственное агентство по туризму изучает и оценивает туристический потенциал освобожденных территорий, на основе чего разрабатываются концепции развития туризма", - отметили в агентстве.