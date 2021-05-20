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Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса

Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса При этом власти разрешат въезд транзитных пассажиров, если их рейс вылетает из аэропортов островного государства не позднее чем через 12 часов после прилета
Туризм
20 мая 2021 г. 10:19
Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса

Шри-Ланка на 10 дней приостанавливает въезд пассажиров из-за рубежа для контроля ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило управление гражданской авиации.

"Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешат высадку пассажиров в Шри-Ланку с 23.59 часов 21 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) до 23.59 часов 31 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) с целью контроля ситуации COVID-19 в стране", - говорится в сообщении управления.

При этом власти разрешат въезд транзитных пассажиров, если их рейс вылетает из аэропортов островного государства не позднее чем через 12 часов после прилета, вылет международных рейсов, а также прилет грузовых и гуманитарных рейсов.

Шри-Ланка переживает третью волну пандемии, новым штаммом только в мае заразились более 50 тысяч человек. Накануне на острове был отмечен рекордный прирост заболевших – коронавирус был выявлен у 3591 человека, общее число заразившихся составляет 144 425 человек.

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