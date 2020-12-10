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Шри-Ланка планирует открыть границы для иностранных туристов

Шри-Ланка планирует открыть границы для иностранных туристов Путешественники смогут получать полугодовые визы вместо привычных одномесячных
Туризм
10 декабря 2020 г. 09:35
Шри-Ланка планирует открыть границы для иностранных туристов

Власти Шри-Ланки готовятся открыть границы для иностранных туристов в январе 2021 года, путешественники будут получать полугодовые визы вместо одномесячных.

Как передает Report, об этом сообщает онлайн-газета Ceylon Daily News.

"Правительство Шри-Ланки планирует разрешить международные рейсы в следующем месяце – впервые после закрытия границ в марте из-за пандемии. Сейчас обсуждаются правила въезда, которые туристам будет необходимо соблюдать", – говорится в сообщении.

В частности, путешественники смогут получать полугодовые визы вместо привычных одномесячных. В стране нужно будет находиться не менее 14 дней, для въезда понадобится тест ПЦР на COVID-19 и страховка. У туристов при себе должно быть достаточное количество медицинских масок. При оформлении визы нужно будет оплатить не только визовый сбор, но и тесты ПЦР, которые будут проведены через пять-семь дней и при необходимости через 10-14 дней после прибытия. Необходимо также забронировать сертифицированный отель как минимум на 14 дней.

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