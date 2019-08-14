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Сезонные авиарейсы в Азербайджан могут стать регулярными - ЭКСКЛЮЗИВ

Сезонные авиарейсы в Азербайджан могут стать регулярными - ЭКСКЛЮЗИВ

"Мы работаем над тем, чтобы авиарейсы, осуществляемые в Азербаджан в летний сезон текущего года, стали регулярными".

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры в этом направлении: "К примеру, одна из крупнейших авиакомпаний Саудовской Аравии Flynas осуществляет около 10 полетов в неделю в Азербайджан. Наша основная цель заключается в том, чтобы эти полеты были регулярными".

И.Багиров подчеркнул, что в Азербайджане арабские туристы тратят больше денег по сравнению с другими  иностранными гражданами: "Они также совершают поездки в районы Азербайджана. Это очень хорошо. В настоящее время Азербайджан посещают арабские туристы по большей части среднего класса. Мы должны постараться, чтобы привлечь туристов с достатком выше среднего".

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